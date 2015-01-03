Настроить OpenVPN клиент на OpenWRT

Дано:

1) OpenVPN сервер, рабочий.

2) OpenWRT (Barrier Breaker) роутер TP-LINK TL-WDR3500 с ssh доступом, поддерживающий 2 канала: 2.4GHz и 5GHz.

Нужно:

1) Подключить роутер клиентом к серверу

2) Настроить NAT и роутинг для одного из каналов Wi-Fi. Клиенты, подключенные к этом каналу, будут выходить в интернет через VPN.

3) Записать подробно настройку в виде инструкции.

Есть ограничение по времени работы.

Упомяните опыт работы с OpenWRT в заявке.