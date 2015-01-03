Настроить OpenVPN клиент на OpenWRT

Необходимо выполнить 2 некрупных проекта по направлению компьютерные сети. Первое задание звучит так: С помощью программы NetEmul смоделируйте сети со следующими требованиями: Задание 1. одноранговая сеть топология кольцо количество конечных узлов (компьютеров пользователей) 10 более Задание 2. одноранговая сеть топология звезда количество конечных узлов 10 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
1) OpenVPN сервер, рабочий.
2) OpenWRT (Barrier Breaker) роутер TP-LINK TL-WDR3500 с ssh доступом, поддерживающий 2 канала: 2.4GHz и 5GHz.
Нужно:
1) Подключить роутер клиентом к серверу
2) Настроить NAT и роутинг для одного из каналов Wi-Fi. Клиенты, подключенные к этом каналу, будут выходить в интернет через VPN.
3) Записать подробно настройку в виде инструкции.
Есть ограничение по времени работы.
Упомяните опыт работы с OpenWRT в заявке.
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