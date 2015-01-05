Varnish + Magento - настроить

Системное администрированиеЗавершен2 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить кэширование Magento на основе Varnish.

Расширение: http://www.magentocommerce.com/magento-connect/turpentine-varnish-cache.html

VPS: Centos 6 ISP 5.3

Magento: 1.9.1

Apache+Nginx+Varnish - установлены.

root доступ есть.

От вас в отклике СРОКИ и СТОИМОСТЬ работы.

Magento
9 лет назад
shivan
Иван 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Roxis
36 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$37
1 день
Отличное знание дела в системном администрировании и качественная оперативная работа! Александр, спасибо!
Ответственный и порядочный заказчик. Рекомендую!