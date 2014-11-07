PHP программист и системный администратор
Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 32 года, я PHP-программист и системный администратор, живу в Минске и ищу удалённую работу.
навыки системного администрирования
- 12 лет опыта администрирования Linux, FreeBSD‚ Apache‚ nginx, php-fpm, MySQL, exim, sphinx, squid, varnish, memcached
- знание сетевых технологий и протоколов - TCP/IP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, DNS, DHCP
- автоматизация регулярных задач, написание скриптов
- установка, настройка и сопровождение любого программного обеспечения
- опыт построения инфраструктуры: отказоустойчивость, безопасность, управление конфигурациями, мониторинг, бэкапы и т.д.
- опыт проектирование и построения масштабируемых систем
- 4 года опыта работы WEB-разработчиком
- уверенное знание PHP
- понимание и применение ООП, MVC и других паттернов
- умение писать простой, структурированный и документированный код
- умение работать с AJAX, JSON, XML, SOAP, REST, опыт с api (vk, flickr, lastfm, yandex)
- опыт работы с фреймворком Yii, системой контроля версий SVN и Git, sphinx, gd, imagick/imagemagick, curl, Xdebug
- базовые знания JavaScript и опыт работы с jQuery, jQuery UI, Underscore
- знание HTML/CSS на уровне достаточном для работы с серверной частью
- умение оптимизировать свою работу и автоматизировать рутину
- понимание принципов разработки highload систем, масштабируемости, репликации, шардинга
- опыт в оптимизации приложений, нагрузочного тестирования, профилирования, многоуровнего кэширования, поиске и устранении узких мест
- умение составлять сложные запросов (JOIN, GROUP BY и т.д.)
- понимание стратегии оптимизации, нормализации, денормализации, транзакций, внешних ключей и индексов
- выявление и оптимизация медленных запросов
- проектирование масштабируемой базы, с возможностью репликации, шардинга и балансирования
- понимание различий MyISAM и InnoDB
- опыт работы с миллионами записей
- понимание документных и других NoSQL баз данных
- опыт работы с Redis, MongoDB, MariaDB
- ответственность
- самостоятельность
- творческий подход
- быстрая обучаемость и интерес к современным технологиям
- внимание к деталям и приверженность выполнять работу максимально качественно
- умение искать информацию и находить решения
- умение работать в команде, соблюдать нормы принятые в команде
- английский и немецкий на уровне свободного чтения технической документации
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Отзывы заказчиков
$800
10 баллов
9 лет назад
Очень хороший и грамотный специалист. Всегда адекватен, вежлив, всегда на связи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$37
10 баллов
9 лет назад
Отличное знание дела в системном администрировании и качественная оперативная работа! Александр, спасибо!
Ответный отзыв
Ответственный и порядочный заказчик. Рекомендую!
$55
10 баллов
9 лет назад
Остался доволен работой!
Ответный отзыв
Всё хорошо, рекомендую.
$25
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Всё хорошо, рекомендую.
$35
10 баллов
9 лет назад
Отличный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё хорошо
Системное администрирование
7 отзывов
$25/час
#27
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
#116