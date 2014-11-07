Roxis

Александр Roxis

 
36 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
PHP программист и системный администратор

Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 32 года, я PHP-программист и системный администратор, живу в Минске и ищу удалённую работу.

навыки системного администрирования

  • 12 лет опыта администрирования Linux, FreeBSD‚ Apache‚ nginx, php-fpm, MySQL, exim, sphinx, squid, varnish, memcached
  • знание сетевых технологий и протоколов - TCP/IP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, DNS, DHCP
  • автоматизация регулярных задач, написание скриптов
  • установка, настройка и сопровождение любого программного обеспечения
  • опыт построения инфраструктуры: отказоустойчивость, безопасность, управление конфигурациями, мониторинг, бэкапы и т.д.
  • опыт проектирование и построения масштабируемых систем
имеющиеся навыки программирования

  • 4 года опыта работы WEB-разработчиком
  • уверенное знание PHP
  • понимание и применение ООП, MVC и других паттернов
  • умение писать простой, структурированный и документированный код
  • умение работать с AJAX, JSON, XML, SOAP, REST, опыт с api (vk, flickr, lastfm, yandex)
  • опыт работы с фреймворком Yii, системой контроля версий SVN и Git, sphinx, gd, imagick/imagemagick, curl, Xdebug
  • базовые знания JavaScript и опыт работы с jQuery, jQuery UI, Underscore
  • знание HTML/CSS на уровне достаточном для работы с серверной частью
  • умение оптимизировать свою работу и автоматизировать рутину
  • понимание принципов разработки highload систем, масштабируемости, репликации, шардинга
  • опыт в оптимизации приложений, нагрузочного тестирования, профилирования, многоуровнего кэширования, поиске и устранении узких мест
MySQL / NoSQL

  • умение составлять сложные запросов (JOIN, GROUP BY и т.д.)
  • понимание стратегии оптимизации, нормализации, денормализации, транзакций, внешних ключей и индексов
  • выявление и оптимизация медленных запросов
  • проектирование масштабируемой базы, с возможностью репликации, шардинга и балансирования
  • понимание различий MyISAM и InnoDB
  • опыт работы с миллионами записей
  • понимание документных и других NoSQL баз данных
  • опыт работы с Redis, MongoDB, MariaDB
личные качества

  • ответственность
  • самостоятельность
  • творческий подход
  • быстрая обучаемость и интерес к современным технологиям
  • внимание к деталям и приверженность выполнять работу максимально качественно
  • умение искать информацию и находить решения
  • умение работать в команде, соблюдать нормы принятые в команде
  • английский и немецкий на уровне свободного чтения технической документации
портфолиопримеры кода

PHPJavascriptMySQLMongoDBHTMLCSSjQueryLinuxNginxApacheAjaxFreeBSD
Отзывы заказчиков
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$800
10 баллов
9 лет назад
Администратор на постоянную удалёнку
Очень хороший и грамотный специалист. Всегда адекватен, вежлив, всегда на связи.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
shivan
Иван 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$37
10 баллов
9 лет назад
Varnish + Magento - настроить
Отличное знание дела в системном администрировании и качественная оперативная работа! Александр, спасибо!
Ответственный и порядочный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
9 лет назад
Настройка веб-сервера
Остался доволен работой!
Всё хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
skarlatov
Алан 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-2)
$25
10 баллов
9 лет назад
Донастройка сервера
Спасибо за сотрудничество
Всё хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Настройка сервера на стабильную работу mysql
Отличный специалист. Рекомендую.
Всё хорошо
Ответный отзыв
Системное администрирование
7 отзывов
$25/час
#27
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
#116