PHP программист и системный администратор

Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 32 года, я PHP-программист и системный администратор, живу в Минске и ищу удалённую работу.

навыки системного администрирования

12 лет опыта администрирования Linux, FreeBSD‚ Apache‚ nginx, php-fpm, MySQL, exim, sphinx, squid, varnish, memcached

знание сетевых технологий и протоколов - TCP/IP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, DNS, DHCP

автоматизация регулярных задач, написание скриптов

установка, настройка и сопровождение любого программного обеспечения

опыт построения инфраструктуры: отказоустойчивость, безопасность, управление конфигурациями, мониторинг, бэкапы и т.д.

опыт проектирование и построения масштабируемых систем

4 года опыта работы WEB-разработчиком

уверенное знание PHP

понимание и применение ООП, MVC и других паттернов

умение писать простой, структурированный и документированный код

умение работать с AJAX, JSON, XML, SOAP, REST, опыт с api (vk, flickr, lastfm, yandex)

опыт работы с фреймворком Yii, системой контроля версий SVN и Git, sphinx, gd, imagick/imagemagick, curl, Xdebug

базовые знания JavaScript и опыт работы с jQuery, jQuery UI, Underscore

знание HTML/CSS на уровне достаточном для работы с серверной частью

умение оптимизировать свою работу и автоматизировать рутину

понимание принципов разработки highload систем, масштабируемости, репликации, шардинга

опыт в оптимизации приложений, нагрузочного тестирования, профилирования, многоуровнего кэширования, поиске и устранении узких мест

умение составлять сложные запросов (JOIN, GROUP BY и т.д.)

понимание стратегии оптимизации, нормализации, денормализации, транзакций, внешних ключей и индексов

выявление и оптимизация медленных запросов

проектирование масштабируемой базы, с возможностью репликации, шардинга и балансирования

понимание различий MyISAM и InnoDB

опыт работы с миллионами записей

понимание документных и других NoSQL баз данных

опыт работы с Redis, MongoDB, MariaDB