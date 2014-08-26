Администратор на постоянную удалёнку

В команду ArtOF.pro необходим администратор веб серверов на постоянное удалённое сотрудничество.

Необходим специалист высокого уровня, способный решать различные проблемы (от установки и настройки "чистого" сервера, до восстановления работоспособности, решений по высоконагруженным проектам и так далее).

Основные требования:

- Адекватность, дружелюбие;

- Постоянный онлайн (ну, как минимум 8ч в день);

- Возможность решать задачи в максимально сжатые сроки.

У нас на поддержке более 15-ти различных серверов, которые в настоящий момент обслуживаются разными специалистами. Хотелось бы постепенно передать все работы одному админу. Плюс периодические разовые проекты.

Пожалуйста, пишите ваш опыт, профессиональный уровень и навыки.

Работать будем по часовой оплате для каждой задачи конкретно, поэтому напишите стоимость работы в час.

Из условий:

- Мы обеспечиваем вас работой и отправляем клиентов напрямую к вам; за это хотелось бы получить бесплатное сопровождение нашего сервера. Свои комиссии с приходящих клиентов не берём.