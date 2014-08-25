Помочь настроить kerio

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Завершен2 заявки132 просмотра

На сервере windwos 2008 R2 , для ограничения трафика установлен Kerio, помочь разобраться как добавлять пользователей , как настраивать лимиты.

11 лет назад
valera630
Валерий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ViktorVal
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отлично все показал , и объяснил. Рекомендую
Проект выполнен. Рекомендую перед началом работ обсудить все нюансы оплаты, т.к. в итоге оплата может затянуться да и итоговая цифра немного отличаться от ожидаемой.

Заявки фрилансеров

ViktorVal
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад