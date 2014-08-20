Простое правило mod_rewrite

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Необходимо правило которое бы перенаправляло url на другой, не меняя его в строке браузера.

11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

driveirk
Илья 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Качественно выполнил задачу. Сделал больше чем я заплатил, работал с душой. Обращусь ещё не раз
Хорошая постановка задачи.

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driveirk
Илья 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад