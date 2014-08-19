Ispmanager + ispbilling

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

В кротчайшие сроки написать инструкцию по установке и настройке ispmanager и ispbilling на одной VPS debian, а также настройке нескольких тарифов с автоматическим добавлением пользователей в ispmanager.

В ispmanager должны сочетаться apache2 и nginx, а также PHP, Ruby и mysql, postgresql.

DebianMySQLNginxPHPPostgreSQLISPmanagerRuby
11 лет назад
php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

driveirk
Илья 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$27
1 день
НЕ ЗАПЛАТИЛ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!!! Дал задание написать инструкцию, попросил выполнить как можно быстрее и предоставил почтовый ящик, куда её отослать после выполнения. Сделал за сутки, торопился ради клиента. После отправки работы, он потерялся. Не заходит на этот сайт, не отвечает на указанный ящик. Если выполнит свои финансовые обязательства, удалю отзыв.

Заявки фрилансеров

driveirk
Илья 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад