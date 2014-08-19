Необходимо обработать csv файл таким образом, чтоб содержимые контакты заливались в контакты гугла на (https://mail.google.com/mail/#contacts).
Ispmanager + ispbilling
В кротчайшие сроки написать инструкцию по установке и настройке ispmanager и ispbilling на одной VPS debian, а также настройке нескольких тарифов с автоматическим добавлением пользователей в ispmanager.
В ispmanager должны сочетаться apache2 и nginx, а также PHP, Ruby и mysql, postgresql.
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