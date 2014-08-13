Настроить сервер на Windows Server 2008 R2

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Закрыт5 заявок127 просмотров

Организован VPN на Windows Server 2012 R2.

В настоящий момент сервер используется только как сетевой диск.

Проблема: у всех пользователей постоянно отключается сетевой диск, невозможно длительное время редактировать файлы на сервере, т.к. разрывается связь.

Нужно настроить VPN-сервер.

Готов ответить на вопросы. Жду цены.

11 лет назад
lazyrone
Илья 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров