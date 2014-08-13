Настройка My SQL

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт13 заявок227 просмотров

Переодически пропадает соединение с БД My SQL.

Перезапуск сервиса My SQL не помогает восстановить работу My SQL.

Только после перезапуска сервера работа My SQL восстанавливается.

Необходимо устранить проблему. Логи с сервера предоставлю.

SQL
11 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров