Причина якобы с портами, вот прислали информацию на решение проблемы: http://wiki.hetzner.de/index.php/Leitfaden_bei_Serversperrung/ru Доступ только через LARA Кто сталкивался с подобным, либо поможет решить проблему?
Настройка My SQL
Переодически пропадает соединение с БД My SQL.
Перезапуск сервиса My SQL не помогает восстановить работу My SQL.
Только после перезапуска сервера работа My SQL восстанавливается.
Необходимо устранить проблему. Логи с сервера предоставлю.
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