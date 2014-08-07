Работы по серверу

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок216 просмотров

Есть сервер в хетзнере, debian 7.4. Хочется на нем заиметь vmware sphere. Прошу оценить стоимость и сроки, задавайте уточняющие вопросы в аську.

Debian
11 лет назад
anterum
Наиль 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров