Здравствуйте. Неожиданно на сервере под windows 2008 R2 при запуске 1с 7-й версии стала выдаваться ошибка 0xc0000005. Пробовал через командную строку удалить некоторые обновления, список которых нашел в интернете - не помогло. ...
Настроить гит под проект
Нужно настроить гит под проект - получение боевого сайта в репозиторий, подключение веток к репозиторию и т.д - того, что нужно для работы группы разработчиков. Жду предложений от вас.
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