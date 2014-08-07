Настроить гит под проект

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Нужно настроить гит под проект - получение боевого сайта в репозиторий, подключение веток к репозиторию и т.д - того, что нужно для работы группы разработчиков. Жду предложений от вас.

11 лет назад
svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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