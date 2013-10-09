svarog_web

1. Берем карту (в приложении) - и вместо нее делаем флэшкарту точно таких же размеров 2. Наносим на карту областные города - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Саратов оранжевыми точками. 3. При наведении на города перечисленные ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть html-страницы, размещенные на хостинге. Нужно проверить их на реальных мобильных устройствах(не эмуляторах). Устройства и браузеры: - Сафари (iPhone, Ipad) - Хром (устройства на андроиде) - Мобильный expolrer (устройства на Виндоус) - Opera Mobile http://www.emae.ru/mobile/korzina.html http://www.emae.ru/mobile/lichnie-dannie.html http://www.emae.ru/mobile/oformlenie_zakaza.html http://www.emae.ru/mobile/oformlenie_zakaza_v_korzinu.html http://www.emae.ru/mobile/opoveshenie.html http://www.emae.ru/mobile/partner.html http://www.emae.ru/mobile/partner_login.html http://www.emae.ru/mobile/partner_step2.html http://www.emae.ru/mobile/svyaz_s_managerom.html http://www.emae.ru/mobile/vashi_zakazi.html Всплывающие окна: - ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 14.9.3(сайт жилого комплекса, аналогичен сайту http://green-gardenточкаru/objects/live/objects/21). Должна быть возможность выбора подъезда, этажа, квартиры(если она свободна), как на указанном сайте. Информация о квартирах попадает на сайт через статичные json файлы. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить гит под проект - получение боевого сайта в репозиторий, подключение веток к репозиторию и т.д - того, что нужно для работы группы разработчиков. Жду предложений от вас.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $240
Нужен второй программист на проект, который бы по заданиям ведущего программиста и верстке внедрял бы определенные модули(личный кабинет клиента, личный кабинет посетителя, общение, галерею и т.д. ). Примерная нагрузка - по 4 часа в день, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать новую флэшку по аналогии с http://bukino.ru/meh/ За основу взять картинку http://bukino.ru/meh/map.jpg - предоставлю в хорошем качестве список и расположение городов возьмем со старой флэшки + добавим в Московской области Можайск , Верея и ...Анимация2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужно сделать локальную копию шаблона http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_47899/ Обязательно должны быть страницы: http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_47899/index.php/ http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_47899/index.php/online-store/cookware_sets http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_47899/index.php/online-store/cookware_sets/product-1-detail страница корзины(оформление заказа) Блоки поиска, смены валюты, авторизации и регистрации - переносить не нужноЗавершен10 лет назад
- $250
Нужен админ на поддержку нескольких серверов. Работа не на первой линии поддержки клиентов, а действительно админские вопросы, когда что-то не работает. Обязательно нужно знать и понимать: OS CentOS, debian LAMP nginx ispmanager apache в многопользовательском режиме backup-сервер с отправкой на amazonws Кластерная ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
http://crmabcwwwstorage.s3.amazonaws.com/03-2013/1363282455_main.jpg - при наведении на пункты меню "Для легковых автомобилей, Конвейерные линии ..." должен выпадать второй уровень (полная структура этих разделов расписана в подвале) : https://moqups.com/nitklenkova/pDDRFmOg выглядеть должно примерно так. Конвейерные линии - для них ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
В фотографии https://disk.yandex.ru/public/?hash=fnTZv7ejYpJF3yPZY9JPz3RcYPwavAce51xwHcquFRI%3D нужно заменить фон на белый (#FFFFFF)Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Требуется вставить слайдер http://www.slidesjs.com/ в прилагаемую верстку, чтоб не поломать то, что уже есть в текущем шаблоне. В текущей верстке и в указанном слайдере используются различные библиотеки jquerry. Или исправить конфликт, или подключить другой слайдер ...Завершен10 лет назад
- $150
Задание: Есть верстка, есть ТЗ. Функционал: Форма обратной связи, Фотогалерея, Слайдер, Новости, Вопрос-ответ, Отзывы так же нужно будет наполнить типовые страницы, чтоб по образцу можно было наполнять дальше. Требования к исполнителю: - хорошее знание Modx, наличие выполненных сайтов на ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $80
Нужно сделать html сайт по шаблону(шаблон содержит html + psd+ шрифты) с формой обратной связи. Требуется удалить лишние блоки и сделать сайт согласно Брифу и прототипу, а также наполнить несколько страниц. Срок исполнения - 14.11.2013HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $90
Сначала делаем главную - она должна быть готова максимум к 30.10.2013, лучше раньше. Оплата за нее 45вмз. Далее делаем остальное - крайний срок на всю верстку 1.11.2013 В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть верстка(прилагаю). Нужно на ее основе сделать верстку остальных внутряков. JPG прилагаю. Приступить к работе нужно сразу же и до вечера показать 1-2 страницы. Поэтому сначала договариваемся на 1 страницу - Вы делаете, если все ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $80
В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке: 1. Кроссбраузерность ИЕ8+ 2. Блочная 3. XHTML 4. Футер всегда должен быть прижат к низу 5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться 6. Верстаем под 1024 ширину 7. логотип ...Завершен10 лет назад
- $50
В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке: 1. Кроссбраузерность ИЕ8+ 2. Блочная 3. XHTML 4. Футер всегда должен быть прижат к низу 5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться 6. Верстаем под 1024 ширину 7. ...Завершен10 лет назад
- $5
нужно увеличить надпись "За справедливость" на синей ленте, чтоб надпись была читаема при прапорциональном уменьшении лого до высоты 96px. Если этого будет мало, думаю можно увеличить и саму ленту. Сделайте несколько вариантов. Исполнителю предоставлю PSD. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Главная: При нажатии на картинки услуг, меняется текст по центру и картинка в слайдере. События: Фильтры справа должны быть закреплены на одном месте. При прокрутке мероприятий вниз до ссылки «загрузить больше», загружаются +3 мероприятия (как стена Вконтакте). При нажатии на ...Завершен10 лет назад
- $25
Станицы во вложении. Выбранному исполнителю предоставлю psdЗавершен10 лет назад