svarog_web

Андрей Ливанов svarog_web

 
40 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
XHTML 1.0 Transitional, CSS, JS, MODx, PHP, MySQL

1. Валидная кроссбраузерная верстка только блочная(xhtml+css).

2. Создание сайтов "под ключ" CMS MODx.

PHPMySQLCSSMODX

  • Создание небольшой флэш карты

    1. Берем карту (в приложении) - и вместо нее делаем флэшкарту точно таких же размеров 2. Наносим на карту областные города - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Саратов оранжевыми точками. 3. При наведении на города перечисленные ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проверить верстку на мобильных устройствах

    Есть html-страницы, размещенные на хостинге. Нужно проверить их на реальных мобильных устройствах(не эмуляторах). Устройства и браузеры: - Сафари (iPhone, Ipad) - Хром (устройства на андроиде) - Мобильный expolrer (устройства на Виндоус) - Opera Mobile http://www.emae.ru/mobile/korzina.html http://www.emae.ru/mobile/lichnie-dannie.html http://www.emae.ru/mobile/oformlenie_zakaza.html http://www.emae.ru/mobile/oformlenie_zakaza_v_korzinu.html http://www.emae.ru/mobile/opoveshenie.html http://www.emae.ru/mobile/partner.html http://www.emae.ru/mobile/partner_login.html http://www.emae.ru/mobile/partner_step2.html http://www.emae.ru/mobile/svyaz_s_managerom.html http://www.emae.ru/mobile/vashi_zakazi.html Всплывающие окна: - ...

    AndroidHTML
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать интеграцию Битрикс-сайта с 1C

    Есть сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 14.9.3(сайт жилого комплекса, аналогичен сайту http://green-gardenточкаru/objects/live/objects/21). Должна быть возможность выбора подъезда, этажа, квартиры(если она свободна), как на указанном сайте. Информация о квартирах попадает на сайт через статичные json файлы. ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • MODx evo специалист на удаленное сотрудничество

    $240

    Нужен второй программист на проект, который бы по заданиям ведущего программиста и верстке внедрял бы определенные модули(личный кабинет клиента, личный кабинет посетителя, общение, галерею и т.д. ). Примерная нагрузка - по 4 часа в день, ...

    PHPMODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать флэшку

    Нужно сделать новую флэшку по аналогии с http://bukino.ru/meh/ За основу взять картинку http://bukino.ru/meh/map.jpg - предоставлю в хорошем качестве список и расположение городов возьмем со старой флэшки + добавим в Московской области Можайск , Верея и ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать копию HTML-шаблона

    $25

    Нужно сделать локальную копию шаблона http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_47899/ Обязательно должны быть страницы: http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_47899/index.php/ http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_47899/index.php/online-store/cookware_sets http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_47899/index.php/online-store/cookware_sets/product-1-detail страница корзины(оформление заказа) Блоки поиска, смены валюты, авторизации и регистрации - переносить не нужно

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Администратор Linux

    $250

    Нужен админ на поддержку нескольких серверов. Работа не на первой линии поддержки клиентов, а действительно админские вопросы, когда что-то не работает. Обязательно нужно знать и понимать: OS CentOS, debian LAMP nginx ispmanager apache в многопользовательском режиме backup-сервер с отправкой на amazonws Кластерная ...

    LinuxNginxCentOSApacheDebianISPmanager
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать выпадающее меню

    $10

    http://crmabcwwwstorage.s3.amazonaws.com/03-2013/1363282455_main.jpg - при наведении на пункты меню "Для легковых автомобилей, Конвейерные линии ..." должен выпадать второй уровень (полная структура этих разделов расписана в подвале) : https://moqups.com/nitklenkova/pDDRFmOg выглядеть должно примерно так. Конвейерные линии - для них ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заменить слайдер на странице

    $10

    Требуется вставить слайдер http://www.slidesjs.com/ в прилагаемую верстку, чтоб не поломать то, что уже есть в текущем шаблоне. В текущей верстке и в указанном слайдере используются различные библиотеки jquerry. Или исправить конфликт, или подключить другой слайдер ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Собрать сайт на MODx evo. Верстка есть

    $150

    Задание: Есть верстка, есть ТЗ. Функционал: Форма обратной связи, Фотогалерея, Слайдер, Новости, Вопрос-ответ, Отзывы так же нужно будет наполнить типовые страницы, чтоб по образцу можно было наполнять дальше. Требования к исполнителю: - хорошее знание Modx, наличие выполненных сайтов на ...

    PHPMODXФорма обратной связи
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Html сайт по шаблону с формой обратной связи

    $80

    Нужно сделать html сайт по шаблону(шаблон содержит html + psd+ шрифты) с формой обратной связи. Требуется удалить лишние блоки и сделать сайт согласно Брифу и прототипу, а также наполнить несколько страниц. Срок исполнения - 14.11.2013

    HTMLФорма обратной связи
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    $90

    Сначала делаем главную - она должна быть готова максимум к 30.10.2013, лучше раньше. Оплата за нее 45вмз. Далее делаем остальное - крайний срок на всю верстку 1.11.2013 В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка внутренних страниц

    $100

    Есть верстка(прилагаю). Нужно на ее основе сделать верстку остальных внутряков. JPG прилагаю. Приступить к работе нужно сразу же и до вечера показать 1-2 страницы. Поэтому сначала договариваемся на 1 страницу - Вы делаете, если все ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка 6 страниц

    $80

    В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке: 1. Кроссбраузерность ИЕ8+ 2. Блочная 3. XHTML 4. Футер всегда должен быть прижат к низу 5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться 6. Верстаем под 1024 ширину 7. логотип ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка 2-х страниц

    $50

    В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке: 1. Кроссбраузерность ИЕ8+ 2. Блочная 3. XHTML 4. Футер всегда должен быть прижат к низу 5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться 6. Верстаем под 1024 ширину 7. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подправить надпись на логотипе

    $5

    нужно увеличить надпись "За справедливость" на синей ленте, чтоб надпись была читаема при прапорциональном уменьшении лого до высоты 96px. Если этого будет мало, думаю можно увеличить и саму ленту. Сделайте несколько вариантов. Исполнителю предоставлю PSD. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка 3-х страниц

    $50

    Главная: При нажатии на картинки услуг, меняется текст по центру и картинка в слайдере. События: Фильтры справа должны быть закреплены на одном месте. При прокрутке мероприятий вниз до ссылки «загрузить больше», загружаются +3 мероприятия (как стена Вконтакте). При нажатии на ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Punkrat
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта страховых услуг
Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую.
Сотрудничество с Владиславом оставило только положительные впечатления. Предложенный вариант дизайна сразу понравился заказчику. Все пожелания и доработки были выполнены полностью и четко - в соответствии с формулировкой. Владислав работает на результат. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка 2-х страниц
Все отлично, спасибо!
Верстка была сделана качественно в соответствии с требованиями
Ответный отзыв
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Подправить надпись на логотипе
Чёткое и грамотное ТЗ. Быстрая оплата и приятное общение. Отличный заказчик
Все сделано в соответствии с заданием. Рекомендую.
Ответный отзыв
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать копию HTML-шаблона
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Никаких трудностей в работе. Всем рекомендую!
Нужные страницы шаблона согласно договоренности Евгений предоставил в оговоренный срок(даже быстрее). Был на связи. Небольшие корректировки устранил сразу же.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Заменить белый фон для фотографии
Хороший заказчик и с оплатой без проблем.
Алексей с задачей справился очень быстро. Обработка была произведена качественно. Думаю, буду обращаться еще.
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