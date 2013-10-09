svarog_web

нужно увеличить надпись "За справедливость" на синей ленте, чтоб надпись была читаема при прапорциональном уменьшении лого до высоты 96px. Если этого будет мало, думаю можно увеличить и саму ленту. Сделайте несколько вариантов. Исполнителю предоставлю PSD. ...