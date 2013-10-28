Верстка 2-х страниц

В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке:

1. Кроссбраузерность ИЕ8+

2. Блочная

3. XHTML 1.0 Strict

4. Футер всегда должен быть прижат к низу

5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться

6. Верстаем под 1024 ширину

7. логотип должен быть выполнен отдельным файлом, а не зашит в фон

Срок 24.09.2013