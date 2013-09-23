Интеграция верстки python/gjango

Нужен профессиональный верстальщик использующий django-шаблонизаторы, для проекта,www.cosmeticgid.com (пароль: dantech логин: dantech)на постоянной основе:

Верстка + интеграция большого количества страниц. (по мере готовности дизайна)

Требования:

вертска сайта + знание django шаблонов + работа с mercurial в перспективе с git + умение разобраться в чужом коде

Оплата:

Прошу присылать ориентировочную стоимость работ за ед. (страницу/ и т.д.) работы:

верстка

верстка + интеграция

интеграция

На примере следующих страниц

Верстка (готовая - то что надо интегрировать) http://teledel.ru/cosm/ - пункты 14 -15 надо интегрировать.

В проект (куда надо интегрировать) www.cosmeticgid.com (пароль: dantech логин: dantech), это тестовое задание.

Форма оплаты: наличный расчёт, электронные деньги