Нужно установить плагин

HTML-версткаЗакрыт4 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня!

Для блога на Вордпресс нужно установить плагин "войти через социальные сети", там должны отображаться такие сети как: одноклассники, вконтакте, майл ру, фэйсбук. Плагин от Лакинзы мне не нужен.

В заявках пишите сроки и цену и то, какой именно плагин будете устанавливать, чтоб я одобрила.

10 лет назад
Nikolinka
Ангелина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется верстка сервиса

    $50

    Требуется верстка сервиса с разметкой Bootstrap. В приложении jpg. Будут доп. страницы (оплачиваются отдельно). Подскажите стоимость главной и каждой внутренней.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать страницы сайта

    $100

    Необходимо сверстать сайт Основные требования Кроссбраузерность Сайт должен нормально работать в IE7+, FF3+, Opera9+, Safari4+, Chrome Названия классов и id должны по смыслу соответствовать применению например, header, menu, footer, news Просьба разделять основные html блоки комментариями. Примерно так: Все что можно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется frontend разработчик на удалённую работу

    $1000

    Московское Агенство по разработке веб-проектов, ищет frontend-разработчика на _полную_ занятость, форма работы удаленная. Что тебя ждет: - Интересные проекты (верстать нужно будет не говно-сайты, а красивый качественный дизайн для известных компаний). - Удаленная форма работы через скайп, почту. - ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доверстать старницу

    Необходимо доверстать страницу на сайт - написан на Drupal7, а так же внести мелкие изменения в шаблон. Жду откликов, сделать сейчас

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Shop schript 5

    нжно фрилансер для верстки и праграмаинга дизаян псд на шоп скрипт 5 срочно павални работи зделано аснавноы требованиа html css и умет писта скрипти жду ваших предложених укажите цена и срок сразу скажу буджет маленкие

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Требуется адаптивная верстка по готовым макетам (PSD) для мобильных устройств (айфон, андроид, айпад и др. планшеты), без интеграции на CMS. Интеграцию сделаем своими силами. Нужно сверстать под все разрешения и браузеры ИЕ 8+ валидно, кроссбраузерно ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад