Доброго дня!

Для блога на Вордпресс нужно установить плагин "войти через социальные сети", там должны отображаться такие сети как: одноклассники, вконтакте, майл ру, фэйсбук. Плагин от Лакинзы мне не нужен.

В заявках пишите сроки и цену и то, какой именно плагин будете устанавливать, чтоб я одобрила.