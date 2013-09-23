Нужно сверстать дизайн, насадить на Joomla, найти и установить модули (расписание, прокрутка описания курсов, как на макете) для Joomla текущая версия: http://3d2d.kz/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Для блога на Вордпресс нужно установить плагин "войти через социальные сети", там должны отображаться такие сети как: одноклассники, вконтакте, майл ру, фэйсбук. Плагин от Лакинзы мне не нужен.
В заявках пишите сроки и цену и то, какой именно плагин будете устанавливать, чтоб я одобрила.
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