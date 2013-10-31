Вёрстка + насадка + модули для Joomla

HTML-версткаЗавершен8 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать дизайн, насадить на Joomla, найти и установить модули (расписание, прокрутка описания курсов, как на макете) для Joomla

текущая версия: http://3d2d.kz/

Joomla
10 лет назад
kazkibergetic
Олег 
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Badtalandabad
Петров 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$300
14 дней
Быстро, качественно! Очень доволен работой! Большое спасибо!
Сотрудничеством доволен. Проблем не возникло. Хороший человек.
  • Похожие заказы

  • Shop schript 5

    нжно фрилансер для верстки и праграмаинга дизаян псд на шоп скрипт 5 срочно павални работи зделано аснавноы требованиа html css и умет писта скрипти жду ваших предложених укажите цена и срок сразу скажу буджет маленкие

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Требуется адаптивная верстка по готовым макетам (PSD) для мобильных устройств (айфон, андроид, айпад и др. планшеты), без интеграции на CMS. Интеграцию сделаем своими силами. Нужно сверстать под все разрешения и браузеры ИЕ 8+ валидно, кроссбраузерно ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Устранение проблем с версткой на странице товара.

    Страница товара (пример): http://www.sunshine-cosmetics.ru/zagar/bleeding-love-detail 1. На странице товара, при нажатии на ссылку «Заказать обратный звонок», верстка отличается от общей на сайте. 2. Поправить верстку при переходе по ссылке «Узнать об изменении цены» 3. При переходе ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка страницы email

    Нужно натянуть верстку на e-mail письмо, которое отправляется клиенту и администратору при совершении покупки в интернет магазине. (Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0) Сайт: sunshine-cosmetics.ru прилагаю 2 файла. 1 - как выглядит сейчас письмо 2 - как должно выглядеть Есть ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прикрутить на сайт бесплатный шаблон

    Сайт на MODx нужно самостоятельно найти шаблон и прикрутить его (тематика манимейкинг/ заработок в сети) сейчас стоит стандартный шаблон. В заявке сразу указывайте ссылку на шаблон который будете прикручивать. Знание MODx обязательно. Оплата видится в районе 150-200р.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад