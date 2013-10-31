Вёрстка + насадка + модули для Joomla

Сайт на MODx нужно самостоятельно найти шаблон и прикрутить его (тематика манимейкинг/ заработок в сети) сейчас стоит стандартный шаблон. В заявке сразу указывайте ссылку на шаблон который будете прикручивать. Знание MODx обязательно. Оплата видится в районе 150-200р.