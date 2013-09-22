Устранение проблем с версткой на странице товара.

Нужно натянуть верстку на e-mail письмо, которое отправляется клиенту и администратору при совершении покупки в интернет магазине. (Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0) Сайт: sunshine-cosmetics.ru прилагаю 2 файла. 1 - как выглядит сейчас письмо 2 - как должно выглядеть Есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страница товара (пример): http://www.sunshine-cosmetics.ru/zagar/bleeding-love-detail
1. На странице товара, при нажатии на ссылку «Заказать обратный звонок», верстка отличается от общей на сайте.
2. Поправить верстку при переходе по ссылке «Узнать об изменении цены»
3. При переходе по ссылке «Показать все товары бренда» съезжает верстка, пропадает фильтр
4. При добавлении в корзину во всплывающем попап-окне нужно добавить краткое описание товара и убрать лишнюю фразу "Товар добавлен в корзину"
Жду ваших предложений.
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