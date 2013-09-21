Верстка psd макетов для интернет-магазина

Нужен прогер-верстальщик, который сможет быстро создавать сайты-саттелиты (саты) на любом популярном бесплатном CMS. Можно использовать стандартные шабоны, немного их меняя (расположение блоков например) и изменяя шапку (тут надо немного примитивного дизайна). Нужно чтобы дизайн был ...