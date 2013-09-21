Верстка psd макетов для интернет-магазина

Нужен прогер-верстальщик, который сможет быстро создавать сайты-саттелиты (саты) на любом популярном бесплатном CMS. Можно использовать стандартные шабоны, немного их меняя (расположение блоков например) и изменяя шапку (тут надо немного примитивного дизайна). Нужно чтобы дизайн был ...
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Разрешения:
1366×768
1280×1024
1920×1080
1024×768
1280×800
768×1024
1600×900
1440×900
1680×1050
1280×720
1024×600
1360×768
1152×864
1536×864
1093×614
1920×1200
720×1280
1280×768
Браузеры:
Google Chrome 28.0
Firefox 23.0
Mobile Safari 6.0
MSIE 10.0
Opera 12.16
Google Chrome 29.0
MSIE 8.0
Firefox 22.0
Яндекс.Браузер 1.7
MSIE 9.0
Android Browser 4.0
Интернет@Mail.ru
Opera 12.15
Opera 12.14
Mobile Safari 5.1
ChromeMobile 28.0
Safari 6.0
Opera 15.0
MSIE 7.0
Opera 12.12
Safari
Opera 12.2
Яндекс.Интернет 24.0
Mobile Safari
Safari 5.1
Firefox 21.0
ChromeMobile 18.0
Opera Mini 7.5
MSIE 6.0
Google Chrome 27.0
Firefox 3.6
Opera 12.11
Firefox 12.0
Opera Mini 7.0
Google Chrome 25.0
Opera 12.10
Opera 11.64
Mobile Safari 5.0
Opera 12.1
Firefox 9.0
Firefox 16.0
Google Chrome 26.0
Opera Mobile 12.10
Opera 11.61
Нужна качественная верстка с соблюдением современных стандартов
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