Верстка psd макетов для интернет-магазина

HTML-версткаЗакрыт6 заявок215 просмотров
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1920×1200

720×1280

1280×768

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Google Chrome 28.0

Firefox 23.0

Mobile Safari 6.0

MSIE 10.0

Opera 12.16

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Firefox 22.0

Яндекс.Браузер 1.7

MSIE 9.0

Android Browser 4.0

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Opera 12.14

Mobile Safari 5.1

ChromeMobile 28.0

Safari 6.0

Opera 15.0

MSIE 7.0

Opera 12.12

Safari

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Mobile Safari

Safari 5.1

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ChromeMobile 18.0

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MSIE 6.0

Google Chrome 27.0

Firefox 3.6

Opera 12.11

Firefox 12.0

Opera Mini 7.0

Google Chrome 25.0

Opera 12.10

Opera 11.64

Mobile Safari 5.0

Opera 12.1

Firefox 9.0

Firefox 16.0

Google Chrome 26.0

Opera Mobile 12.10

Opera 11.61

Нужна качественная верстка с соблюдением современных стандартов

10 лет назад
tumbus
Алекс 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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