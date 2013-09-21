Сайт царьсвая.рф simpla цмс Нужно заверстать шаблоны сайта и страниц контактов, горячей линии под новый дизайн. Функционал тот же, уже есть на сайте Срок 3 дня. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен прогер-верстальщик, который сможет быстро создавать сайты-саттелиты (саты) на любом популярном бесплатном CMS.
Можно использовать стандартные шабоны, немного их меняя (расположение блоков например) и изменяя шапку (тут надо немного примитивного дизайна). Нужно чтобы дизайн был "в тему".
Нужны многостраничные саттелиты, потому было бы неплохо подключать к ним интернет-магазин (модуль, плагин).
Пример сата – в приложении.
Что хотелось бы? Быстрота работы, то есть предпочтение бы отдал человеку, у кого на этом "рука набита". Желательно изготавливать такой сат без контента за 1 рабочий день.
На хостинге будет 2-3 сата (хостинг держит по 5 сатов на акке). Естественно нужно разбираться в дополнительных доменах.
Цену хотелось бы в пределах 20 долларов за сат, однако это всё обсуждаемо.
Приветствует также контент. Нужны рерайтовые статьи по 30 штук на 1 проект (~1500 знаков). Если Вы умеете и это – то цена соответственно увеличивается до 50 долларов за сат.
Нужно работать БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО, чтобы сдать сат и больше к нему уже не возвращаться. Гарантирую по 10 сатов в месяц выбранному исполнителю.
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