HTML и CSS разработчик

HTML-версткаЗавершен8 заявок322 просмотра
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Для разработки http://доставят.рф требуется разработчик:

Навыки: HTML и CSS.

Требуемый опыт: большой.

Требования: Внимательность, внимательное прочтение задания.

Оплата: 20$ в час.

Плюсы работы со мной:

Четкая оплата.

Четкая постановка задачи.

Ценю чужую работу и потраченное время.

Вот ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1xGh7hg1tTyKNL7xcx_UtdyNv378PSQQhwxoVHntj09Y/edit?pli=1#

См. разделы "ЧАТ (темизация)" и "Другое".

HTMLCSS
10 лет назад
super_romeo
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
10 лет назад
$20
1 день
Профессионал. Мало вопросов, много дела.
Отлично подготовленные ТЗ, с поэтапным описанием фронта работ. оплата мгновенная
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