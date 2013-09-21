HTML и CSS разработчик

Есть сайт spezpodgotovka_ru Необходимо доделать: 1.Галерею фотографий 2. При клике на фотографию картинка "всплывает" в цент экрана, фон затемнеться как vk_com + комментарии 3.Галерею видео 4.Вставить миниатюры в верхний слайбар 5.Сверстать шаблон по образцу скрин1"Огневая подготовка" 6.Написать инструкцию как выкладывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки http://доставят.рф требуется разработчик:
Навыки: HTML и CSS.
Требуемый опыт: большой.
Требования: Внимательность, внимательное прочтение задания.
Оплата: 20$ в час.
Плюсы работы со мной:
Четкая оплата.
Четкая постановка задачи.
Ценю чужую работу и потраченное время.
Вот ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1xGh7hg1tTyKNL7xcx_UtdyNv378PSQQhwxoVHntj09Y/edit?pli=1#
См. разделы "ЧАТ (темизация)" и "Другое".
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