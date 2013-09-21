HTML и CSS разработчик

Необходимо сделать доработки сайта в соответствии с вложенным файлом. Укажите цену и время необходимое для реализации, телефон для контактов и скайп, или контакты которые есть.. Если есть возможность проставить цены попунктно... для возможного выполнения некоторых пунктов ...