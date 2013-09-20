Адаптивная HTML-вёрстка

Адаптивно (респонзив), валидно, кросбраузерно (максимально возможно), оптимизированно (для поисковиков и для юзеров), с коментами (с возможностью их удалить и масимально облегчить код), html5+css3+js.

Внедрение пхп сриптов — обратный звонок (отправляем данные на почту: имя, телефон, предпочтительное время и дата), форма обратной связи (определение IP, данные на почту: имя, номер телефона, email, название, суть вопроса). максимальное ускорение загрузки.

Объём 5-6 страниц. Главная во вложении, остальные маленькие текстовые.

Дедлаин - 25 сентября.

От Вас - стоимость (вёрстка, вёрстка+натяжка), пример последнего проекта, информация что получаем мы на выходе.