Настройка мобильной версии сайта на Joomla

Добрый день, есть 2 сайта, первый - ria-stk.ru, а второй - be-mag.ru Риа-довольно старый и что только на нем не делали. В Бимаге новый только дизайн, а все остальное - на старой платформе. Осталось часть доработок ...
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Сайт сделан на Joomla. 2 языка, основной - английский, с него сайт открывается на обычных компьютерах. Необходимо сделать, чтобы и на мобильных устройствах сайт открывался с английской версии, а не с русской как сейчас.
Срок - 1 день
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