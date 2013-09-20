Доработка 2-х сайтов на Bitrix

Добрый день, есть 2 сайта, первый - ria-stk.ru, а второй - be-mag.ru

Риа-довольно старый и что только на нем не делали. В Бимаге новый только дизайн, а все остальное - на старой платформе.

Осталось часть доработок по этим сайтам. Во вложении эти правки указаны четко. В документе "риа-стк_правки" черным шрифтом то, что первоначально попросил сделать клиент, зеленым - наши вопросы и комментарии на его просьбы, а красным то, что он ответил во второй раз. index_ria-stk.psd - здесь в макете есть справа сверху 2 кнопочки, которые надо вставить. (в макете они так как должны быть.)

Бимаг - ТЗ по BE-MAG (ДОРАБОТКИ).doc вот документ, в котором все указано.

Прошу стоимость и сроки писать только после прочтения ТЗ и готовности все правки сделать на 100%! Максимальные сроки 6 дней.

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