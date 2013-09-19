Верстка сайта под OpenCart или просто HTML

СРОЧНО нужна верстка шаблона под OpenCart.

Есть исходники в PSD (8 страниц, будут ещё 3).

Подробности по скайпу или личной переписке, картинки отправляю по запросу.

Для оперативности стучите в скайп, либо задавайте вопросы в личку.

Если планируете "пропадать" со связи, лучше сразу проходите далее, чтобы не портить репутацию.

Если не умеете "натягивать" шаблон на Opencart, но хотите работу, обращайтесь в скайп. Покажу макеты, Вы сразу называйте свою стоимость и сроки.