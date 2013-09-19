Верстка сайта под OpenCart или просто HTML

Надо поправить верстку в ие 8. cms modx. intelvoz.ru Поправить страницу реестации и ище две страници надо поправить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО нужна верстка шаблона под OpenCart.
Есть исходники в PSD (8 страниц, будут ещё 3).
Подробности по скайпу или личной переписке, картинки отправляю по запросу.
Для оперативности стучите в скайп, либо задавайте вопросы в личку.
Если планируете "пропадать" со связи, лучше сразу проходите далее, чтобы не портить репутацию.
Если не умеете "натягивать" шаблон на Opencart, но хотите работу, обращайтесь в скайп. Покажу макеты, Вы сразу называйте свою стоимость и сроки.
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