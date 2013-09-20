Верстка продающей страницы

Сайт freemood.by 1. Сверстать и разместить справа от основного шаблона блок, который в приложении 2. Прикрутить отображение размеров обуви к этому блоку 3. Сделать некоторые правки в системе администрирования CMS самописная, php + mySQL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать продающую страницу
макет во вложении
оцените объем, покажите свои работы и предлагайте стоимость и время
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