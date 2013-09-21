Срочные правки для опытного верстальщика

Сверстать главную, внутреннюю и еще небольшой блок для открытия во фрейме. Поддержка браузеров: Google Chrome, Opera(с 12), Firefox, MSIE(с 8.0). В идеале еще потом натянуть на cms, но это уже после обсудим. Присылайте портфолио, когда соглашаетесь на задание.