Срочные правки для опытного верстальщика

HTML-версткаЗавершен7 заявок119 просмотров
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Необходимо в сжатый срок 2-3 часа(от сейчас) сделать правки в верстке(несоответствия макету дизайна+адаптировать под разрешение 1024). Срочно, ответственно!!!

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Всё супер!
Сотрудничеством доволен, будем работать
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