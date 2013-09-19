Верстка 4 идентичных страниц

Много мелких доработок по сайту gnevnaroda.org. Верстка + кодинг. ТЗ в прикреплении. Требование: не затягивать работу и быть на связи. Связь по скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Требуется срочная верстка для 4 страниц. Идентичные. Срок срочный.
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