Нужна верстка измений на кросбраузерный сайт

$80
HTML-версткаЗакрытнет заявок136 просмотров
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Нужно сверстать поправки по измененному psd на кросбраузерный сайт на НTML 5 271e.ru

То есть сверстать для Wordpress несколько картинок и анимаций css3.

Вся анимация должны быть без фонов, как в png

1. Внести правку на слайдер на главной странице 271e.ru, сделать уровень полоски под текстом везде одинаковый ( на последних 2х слайдах полоска уходит вниз)

2. Нужно переделать первые кадры слайдера.

Вместо первых 4 слайдов сделать 3 слайда ( они переделаны в psd)

3. По псд шаблону сверстать анимацию на станице http://271e.ru/kak-rabotaet лампочка должна иметь эффект свечения, то есть пульсирующие лучи света. (то есть из статической картинки сделать анимированную для установки на сайт) И перенести вниз страницы полоску над картинкой

4. На странице http://271e.ru/o-nas доработать картинку мясорубки. Сделать её крупнее, отделить лозунг снизу, сделать её анимированной. Сверху падают овощи, ручка крутится и вылетают монеты

10 лет назад
NickNV
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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