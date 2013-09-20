Подправить верстку

HTML-версткаЗавершен2 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно подправить верстку сайта http://vsekopii.com/

А именно, сделать центральные блоки "резиновыми".

Если в стялях уменьшить минимальную ширину центральных блоков, то блоки тянутся, но правая картинка шапки начинает наезжать влево и правая кнопка в блоке "товары этой же категории" "убегает" вниз.

Скорее всего, править нужно:

vsekopii.com/main_style.css

строка 17 - задает ширину центального блока

vsekopii.com/includes/modules/same_category.php - шаблон модуля "Товары в этой же категории"

vsekopii.com/templates/Original/header.php - файл шапки

Движок osCommerce старая версия

10 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
huntz7777
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Виталий отлично справился с непростным заданием. Исправил все баги в верстке. Спасибо!
Все отлично, совету.
  • Похожие заказы

  • Дублирование сайта на Joomla по шаблону

    Необходимо сделать сайт на Joomla по шаблону по аналогии с существующим. Предполагаю, что нужно будет просто залить данные с рабочего сайта (www.alphaprint24.ru) на FTP нового и заменить информацию и картинки. Будет не больше 10 страниц. Текст и картинки предоставим ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка элементов на HTML5

    $500

    На уже имеющийся сайт нужно добавить элементы анимации в виде всплывающих подсказок, бабблов. Есть примеры реализации этих элементов. Основной пункт - всплытие при наведении на определенную зону (картинку) всплывающей подсказки-описания. Сложность в том, что на ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта интернет-магазина

    $50

    Требуется срочно верстка сайту, макет на картинке в приложении. Кроссбраузерная. Просто HTML+CSS+JS. В случае использования JS фреймворков, только JQuery и его плагины. Адаптировать к CMS не нужно. Способы оплаты - обсуждаемо - изменяемо. Сделать нужно - СЕГОДНЯ, ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать страницу в ЖЖ

    $50

    Вообщем надо сверстать страницу в ЖЖ согласно макету. Требуется знание CSS и специфику вертски страниц для ЖЖ на базе готовых макетов. Все подробности в личку

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • В верстку добавить блок .

    Верстка на css3 уже имеется, но исполнитель занят, а нужно срочно добавить в нее блок "кабинет пользователя". Смотрите скрины с функционалом - все разделы кабинета должны быть на одной странице, но открываться/закрываться скриптами

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Popup окно в ios7

    Раньше для отправки формы на новую страницу в ios6 использовал такое решение http://012.su/popup7/ после ввода данные ...

    iOS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Требуется сверстать страницу сайта одностраничника Предлагайте, цены и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад