Popup окно в ios7

Необходимо сделать сайт на Joomla по шаблону по аналогии с существующим. Предполагаю, что нужно будет просто залить данные с рабочего сайта (www.alphaprint24.ru) на FTP нового и заменить информацию и картинки. Будет не больше 10 страниц. Текст и картинки предоставим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Раньше для отправки формы на новую страницу в ios6 использовал такое решение http://012.su/popup7/
после ввода данные в поле input и нажатии на кнопку "Go" на клавиатуре iOS 6 происходила отправка данных и открытие вкладки в новом окне.
в ios7 новое окно не открывается (открывается если только нажать на "Кнопка"), в итоге данные не отправляются.
нужно решение, которое позволит в ios7 открывать новое окно при нажатии в клавиатуре на "Go"
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