Popup окно в ios7

Раньше для отправки формы на новую страницу в ios6 использовал такое решение http://012.su/popup7/

после ввода данные в поле input и нажатии на кнопку "Go" на клавиатуре iOS 6 происходила отправка данных и открытие вкладки в новом окне.

в ios7 новое окно не открывается (открывается если только нажать на "Кнопка"), в итоге данные не отправляются.

нужно решение, которое позволит в ios7 открывать новое окно при нажатии в клавиатуре на "Go"