Popup окно в ios7

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Раньше для отправки формы на новую страницу в ios6 использовал такое решение http://012.su/popup7/

после ввода данные в поле input и нажатии на кнопку "Go" на клавиатуре iOS 6 происходила отправка данных и открытие вкладки в новом окне.

в ios7 новое окно не открывается (открывается если только нажать на "Кнопка"), в итоге данные не отправляются.

нужно решение, которое позволит в ios7 открывать новое окно при нажатии в клавиатуре на "Go"

iOS
10 лет назад
burglarstar
Сумкин 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
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