Верстка 2-х страниц

Нужна верстка главной и 2х внутренних страниц. Потребуются знания скриптов. ие8+ Пожалуйста озвучивайте цену и сроки Ищем опытного исполнителя который не будет делать простых ошибок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке:
1. Кроссбраузерность ИЕ8+
2. Блочная
3. XHTML 1.0 Strict
4. Футер всегда должен быть прижат к низу
5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться
6. Верстаем под 1024 ширину
7. логотип должны быть выполнен отдельным файлом, а не зашит в фон
Срок 2 дня.
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