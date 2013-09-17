Натянуть дизайн на Joomla

$100
HTML-версткаЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Требуется натянуть PSD-макет. на Joomla магазин. Сегодня. Бюджет до 3000 р. Прошу оставлять заявку ответственным.

Joomla
10 лет назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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