Внести дополнения в сайт на Drupal

Здравствуйте! Необходимо внести правки в текущий сайт на системе Друпал.

1 — При поиске товара должны отображаться не только названия, но и фотографии – это облегчит поиск нужного товара для потенциальных покупателей

2 — Изменить вид отображения товара в каталоге, сделать не в столбец, а в форме таблицы и обязательно добавить функцию отображения всего товара (показать всё) на одной странице. Это облегчит восприятие и сделает поиск нужного товара удобнее:

3 — Добавить кнопку: вернуться на предыдущую страницу – покупателю будет удобнее вернуться назад к предыдущему товару.

4 — Добавить функцию увеличения товара для возможности рассмотреть мельчайшие детали и функцию добавления дополнительных фотографий, например, в интерьере:

5— Добавить к товару раздел «сопутствующие товары» для того, чтобы покупатель, заходя на страницу одного товара имел возможность увидеть как можно больше других позиций,

В аттаче пример-пояснение с картинками

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