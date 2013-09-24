Сверстать страницу корзины и заказа VirtueMart 2x

HTML-версткаЗавершен5 заявок111 просмотров
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Сверстать страницу корзины и заказа VirtueMart 2x

Сайт: siammart.ru

Выровнять поля, убрать лишние поля, подправить вид заголовков и кнопок

Virtuemart
10 лет назад
livenumbers
Сергей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
asmadey82
Олег 
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Отлично. Будем работать дальше
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