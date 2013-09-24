Требуется сделать 30 таблиц в html. Таблицы достаточно простые. Структура: Картинка (взять с сайта поставщика) | название конфеты | Фабрика | Количество Пример: http://www.novogodoff.ru/catalogue/boxed/cardboard/1378.html Таблиц: 30 штук, видов конфет - примерно 30-35 (для заготовления картинок).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать страницу корзины и заказа VirtueMart 2x
Сайт: siammart.ru
Выровнять поля, убрать лишние поля, подправить вид заголовков и кнопок
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