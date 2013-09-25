Конфликт скрипта с шаблоном сайта html

HTML-версткаЗавершен4 заявки155 просмотров
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Стили шаблона конфликтуют со стилями скрипта.

.css

nametest01.info

Для работы предоставляю полный доступ к ftp

HTML
10 лет назад
seobot
Ганжа 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
InLight
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделал всё в срок и качественно! Отлично!
Прекрасный заказчик, оплата сразу же после сдачи.
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