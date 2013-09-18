Верстка нескольких блоков

$8
HTML-версткаЗавершен9 заявок216 просмотров
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Есть полностью сверстанный сайт old.jpg(верстку дам исполнителю) и есть new.jpg - то что нужно сверстать

10 лет назад
svarog_web
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$8
2 дня
Иван все сделал в соответствии с заданием, без лишних вопросов и в срок. Ставлю 10.
Быстро и продуктивно поработали, постоянно на связи, рекомендую
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