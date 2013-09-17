Верстка одностраничника

Есть сайт feelcrazy.ru/trening/bg файл - index.php 1. Необходимо внизу(где сейчас написано test text) разместить 15 отзывов ТЗ готово макет отзыва в приложении после каждого отзыва - кнопка Записаться внизу - форма подачи заявки 2. под формой разместить короткий текст и прикрутить таймер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать одностраничник на 5 экранов.
Наподобии этого www.kinohouse.me
+ программирование и настройка форм для отправки данных.
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