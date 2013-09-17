Верстка одностраничника

Сайт http://www.test.valentin-moroz.in.ua/ Необходимо привести страницу ТОВАРА и КОРЗИНУ в нужный вид (дам исходник при переписке) Так как объем работы относительно не большой, поставлена задача сделать это в течении 6 часов. Прошу обращаться тех, у кого есть ...