Html верстальщик

Собственно ищем html верстальщика

Валидная вёрстка, ie7+

По стоимости - я прикрепил 2 картинки дизайна, за такие странички мы готовы платить 15 баксов за вёрстку, по 1 проекту обычно идёт 2-4 страницы на вёрстку. Проектов за месяц 3-5 готовы давать.

Также подпишите пожалуйста сколько времени у вас потребуется на вёрстку таких 2-ух страничек.

В стоимость входят выпадающее меню, слайдер (если типовой) - какие-то нестандартные jquery плагины присутствующие в дизайне цена работы обговаривается отдельно.

Да данный момент готов передать в работу 2 дизайна, 7 и 9 страниц, существенно сложней