Верстка нескольких страниц

Робота очень простая и в большинсве нужно делать рип елементов с других сайтов на мой. Требувание: - знание опенкарт, html и css - умение делать резиновие шаблони - пару часов свободного времени В стоимости указивайте стоимость часа верстки. Кому нужное ...
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В приложении jpg страниц - исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке:
1. Кроссбраузерность ИЕ8+
2. Блочная
3. XHTML 1.0 Strict
4. Футер всегда должен быть прижат к низу
5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться
6. Верстаем под 1024 ширину
7. логотипы должны быть выполнены отдельными файлами, а не зашиты в фон
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