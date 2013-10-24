Верстка нескольких страниц

$50
HTML-версткаЗавершен13 заявок157 просмотров
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В приложении jpg страниц - исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке:

1. Кроссбраузерность ИЕ8+

2. Блочная

3. XHTML 1.0 Strict

4. Футер всегда должен быть прижат к низу

5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться

6. Верстаем под 1024 ширину

7. логотипы должны быть выполнены отдельными файлами, а не зашиты в фон

10 лет назад
svarog_web
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
1 день
Много было исправлений(поэтому 8 баллов), но Андрей довел дело до конца - постоянно был на связи!
Отличный заказчик! Все было на высшем уровне! Рекомендую.
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