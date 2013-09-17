Робота очень простая и в большинсве нужно делать рип елементов с других сайтов на мой. Требувание: - знание опенкарт, html и css - умение делать резиновие шаблони - пару часов свободного времени В стоимости указивайте стоимость часа верстки. Кому нужное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик для оперативной верстки psd макетов. Постоянные заказы.
- Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача на сайте в футоре разместить иконки соц сетей, из картинки сверстать заставку на сайт + добавить кнопку войти на сайт и разместить логотип. Так же в шапке сайта разместить Кнопку "Записаться онлайн"Завершен10 лет назад
- $50
Верстка главной страницы сайта, бюджет 50-60$HTML-верстка34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! http://relations-center.com/ - сайт собираемся переносить на другой хостинг Что нужно сделать: 1. Собрать папку со всеми данными сайта (главная страница, одна внутренняя - для примера, все css файлы и js файлы) 2. Сейчас сайт на мобильных и ...Завершен10 лет назад
Требуется сверстать сайт в тему для Drupal 7 Тип документа - Xhtml Transition CSS2 Sprites - нет Комментировать HTML/CSS - да Поддержка ИЕ7 - нет Оплата - WMR Прошу оценить сроки и стоимость верстки всех страницЗавершен10 лет назад
- $100
Требуется помощь с версткой и программированием – на доработку сайта, а также разработку к нему нового модуля itanalitika.ruHTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
для отправки данных из форму на сайте используется jquery функция $(function(){ $("form").submit(function() { .... }); }); есть доп параметр: var any_key = "ON"; (или OFF) который определяется на странице надо сделать, так чтобы если переменная any_key = "OFF"; то ...Завершен10 лет назад
- $5
Сверстать быстро одну страницу, на первый взгляд она большая, но на самом деле там верстать из стилей только размер шрифта, цвет и его тень + фон + некоторые элементы повторяются, поэтому и оплата 5$, ни ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна качественная верстка, без SEO ошибок. 1 страница - http://yadi.sk/d/_k9x5D6T9NoGB Вторая будет позже Указывайте свои цены за 1 страницу и ваши контакты.HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно создать по дизйнерскому макету шаблон для unisender и загрузить его в эккаунт.Завершен10 лет назад