Тригер события от переменной

Сверстать быстро одну страницу, на первый взгляд она большая, но на самом деле там верстать из стилей только размер шрифта, цвет и его тень + фон + некоторые элементы повторяются, поэтому и оплата 5$, ни ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для отправки данных из форму на сайте используется jquery функция
$(function(){
$("form").submit(function() {
....
});
});
есть доп параметр:
var any_key = "ON"; (или OFF) который определяется на странице
надо сделать, так чтобы если переменная any_key = "OFF";
то функция автоматически менялась на
$(function(){
$(".submit").click(function() {
....
});
});
те с $("form").submit на $(".submit").click и на оборот
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