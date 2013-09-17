Тригер события от переменной

HTML-версткаЗавершен2 заявки161 просмотр
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для отправки данных из форму на сайте используется jquery функция

$(function(){

$("form").submit(function() {

....

});

});

есть доп параметр:

var any_key = "ON"; (или OFF) который определяется на странице

надо сделать, так чтобы если переменная any_key = "OFF";

то функция автоматически менялась на

$(function(){

$(".submit").click(function() {

....

});

});

те с $("form").submit на $(".submit").click и на оборот

10 лет назад
burglarstar
Сумкин 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
dedree
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Быстро и хорошо все написал - доволен.
Хороший заказчик! Доволен!
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