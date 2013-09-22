Верстка сайта из шаблона в HTML

Есть сайт в PSD, требуется сверстать его.

Натягивать на движок не нужно. просто html.

из особенностей - слайдер и элемент галереи, а именно всплывающие картинки, плавно увеличивающиеся (всплывающие) по клики. В остальном ничего особенного. Верстать 5-6 страниц.

Отдам предпочтение человеку, который запросит меньше всего денег. Тестировать можете как на моем хосте, так и у себя. оплата50% после сверстанной хотя бы одной страницы и продемонстрированной.

главная страничка для просмотра в аттаче

оплата webmoney