Верстка + программинг + CMS

Сверстать простейший шаблон. Без предоплат. Скрин макета в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать, установить CMS, +вебпрограмминг (немного)
Страницы фиксированные.
Страницы:
1 Главная
2 Регистрация (Форма)
3 Восстановление пароля (Форма)
4 Перезвоните мне (Форма)
5 Страница описания товара
6 Заказ принят в обработку (Текстовая)
7 Актуальный склад (Табличка)
8 История заказов
9 Заказ из истории заказов (Табличка)
10 Интернет магазин (Форма заказа)
11 Контактная информация
12 Как добраться
13 Корзина
14 О компании
15 Оформление заказа (Форма)
16 Авторизация (Форма)
17 Оформление заказа_Доставка
18 Прайс-лист
19 Сибирская лиственница (Текстовая страница)
20 Статьи (каталог статей)
21 Статья
22 Администрирование_Управление складскими остатками (формирование таблички складская справка)
23 Заказы (Управление табличкой заказы)
24 Профиль
25 Каталог продукции
Настройка форм уведомлений по имейлу.
Настройка форм печати.
CMS Drupal
Требования к верстке:
Кроссбраузерность (IE 7*+, ff, Opera, Safari, Chrome)
Аккуратность
SEO-friendly
Максимальная оптимизация
Цена и срок (Без этих данных не рассматриваю), если нужны вопросы задавайте.
только для профессионалов.
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