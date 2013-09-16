Верстка + программинг + CMS

HTML-версткаЗакрыт7 заявок217 просмотров
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Необходимо сверстать, установить CMS, +вебпрограмминг (немного)

Страницы фиксированные.

Страницы:

1 Главная

2 Регистрация (Форма)

3 Восстановление пароля (Форма)

4 Перезвоните мне (Форма)

5 Страница описания товара

6 Заказ принят в обработку (Текстовая)

7 Актуальный склад (Табличка)

8 История заказов

9 Заказ из истории заказов (Табличка)

10 Интернет магазин (Форма заказа)

11 Контактная информация

12 Как добраться

13 Корзина

14 О компании

15 Оформление заказа (Форма)

16 Авторизация (Форма)

17 Оформление заказа_Доставка

18 Прайс-лист

19 Сибирская лиственница (Текстовая страница)

20 Статьи (каталог статей)

21 Статья

22 Администрирование_Управление складскими остатками (формирование таблички складская справка)

23 Заказы (Управление табличкой заказы)

24 Профиль

25 Каталог продукции

Настройка форм уведомлений по имейлу.

Настройка форм печати.

CMS Drupal

Требования к верстке:

Кроссбраузерность (IE 7*+, ff, Opera, Safari, Chrome)

Аккуратность

SEO-friendly

Максимальная оптимизация

Цена и срок (Без этих данных не рассматриваю), если нужны вопросы задавайте.

только для профессионалов.

10 лет назад
Pavelmadera
Павел 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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