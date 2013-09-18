Каркас сайта на drupal 7

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки165 просмотров
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Необходимо: сделать каркас сайта на drupal 7, и, настроить все базовые модули и подключить дополнительные

(404, DHTML Menu, Location Map, Menu Block, Menu breadcrumb, Node clone, Pathauto, Site map, Token, Transliteration, Page Title, Administration menu, CKEditor, IMCE IMCE Crop IMCE Mkdir, VIEWS, Metatag, Colorbox, Insert, Transliteration и т.д.

Контент или дополнительные темы - не требуются. Сайт обычный, не магазин, не портал.

Просьба озвучивать ваши цены.

Drupal
10 лет назад
IMsc
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
InLight
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Адекватный, терпеливый разработчик, умеющий не только слушать, но, и понимать, то, что ему говорят, и, что требуется. Выполнил всё чётко и в указанный срок.
Заказчик понятно и подробно рассказал, что и как надо сделать, при возникновении вопросов - готов предоставить необходимые пояснения, немного осторожен, но, это, скорее плюс. Сразу же оплатил выполненную работу.
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