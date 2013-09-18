Сверстать простейший шаблон. Без предоплат. Скрин макета в личку.
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Необходимо: сделать каркас сайта на drupal 7, и, настроить все базовые модули и подключить дополнительные
(404, DHTML Menu, Location Map, Menu Block, Menu breadcrumb, Node clone, Pathauto, Site map, Token, Transliteration, Page Title, Administration menu, CKEditor, IMCE IMCE Crop IMCE Mkdir, VIEWS, Metatag, Colorbox, Insert, Transliteration и т.д.
Контент или дополнительные темы - не требуются. Сайт обычный, не магазин, не портал.
Просьба озвучивать ваши цены.
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