Сделать html страницу как у icloud

Необходимо сделать html страничку с фоном как у icloud. Пример в прикрепленном файле. На странице в центре должны быть 5 кнопок-картинок (с любым изображением), все как в примере. При наведении на картинку должна появляться задняя тень. Внизу надпись белым цветом и таким же шрифтом.

Одним словом необходимо сверстать такую же html страничку и добавить тень при наведении курсора на кнопки-картинки. Необходимо сделать сегодня.