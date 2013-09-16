Поправить шаблон блога на MovableType

Нужен спец по MovableType 5, который сможет подправить в шаблоне блога следующие вещи:

1. отображение шапки - поменять картинку шапки (картинка имеется) и высоту div'а в котором она отображается

2. поменять без изменения внешнего вида блога тег в шапке с H1 на SPAN, а H1 применить для названий статей блога (там где сейчас используется H2)

от вас - знание MovableType 5 и предложение цены.