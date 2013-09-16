Поправить шаблон блога на MovableType

Необходимо сверстать страничку Html + CSS. Добавить простенький дизайн. Страничка должна хорошо выглядеть в основных браузерах. Структура HTML должна остаться достаточно простой и примерно соответствовать оригиналу (HTML создаётся в скрипте по шаблону) 1. Поправить панель навигации. 2. Поправить ...
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Нужен спец по MovableType 5, который сможет подправить в шаблоне блога следующие вещи:
1. отображение шапки - поменять картинку шапки (картинка имеется) и высоту div'а в котором она отображается
2. поменять без изменения внешнего вида блога тег в шапке с H1 на SPAN, а H1 применить для названий статей блога (там где сейчас используется H2)
от вас - знание MovableType 5 и предложение цены.
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