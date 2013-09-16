Верстка под OpenCart

$150
HTML-версткаЗакрыт4 заявки169 просмотров
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Срочно нужна верстка шаблона под OpenCart.

Есть исходники в PSD (7 страниц, будут ещё 3).

Подробности по скайпу или личной переписке, картинки отправляю по запросу.

OpenCart
10 лет назад
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kovnir_j
Юра 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)
10 лет назад
$150
4 дня
Не сработались. Активно всё распросил и пропал. 3 дня нет ответа. При задании СРОЧНО отсутствие ответов по почте, личке или скайпу - нездоровое отношение. Жалко, что молодые специалисты начинают свою карьеру с плохой репутации.
Сделка не была завершена из за моих личных проблем. Ни в чем не обвиняю, сожалею что не смог поработать.
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