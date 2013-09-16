Верстка под OpenCart

Здравствуйте. Нужен хороший верстальщик. Если сотрудничество с Вами удастся, то будем работать вместе и дальше. Нужно отверстать макет для сайта по Квадроциклам. Сроки - 2 дня максимум. Есть хороший дизайн в псд. ЦМС - joomla 2.5 Жду ...