Дизайн для OSClass

Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо по моим четким хотелкам сверстать дизайн для доски объявлений OSClass последней версии прикрутить все необходимые плагины.

Интересует СУММА данной работы и СРОКИ. Человек должен обязательно разбираться с данным скриптом доски объявления.

Более подробное ТЗ в приложении. Нужен человек имеющий опыт работы с данной доской и устраивающий меня по всем показателям.

Жду ваших цен и приблизительных сроков разработки.

Возможна предоплата. Работа только через безопасную сделку.