Дизайн для OSClass

Для доработки сайта необходим верстальщик с обязательным знанием яваскрипт и jQuery, потому что на сайте много JS кода. Работа разноплановая, верстать поп-апы, либо целые страницы различной сложности. Работу буду выдавать партиями, оплата будет также этапами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо по моим четким хотелкам сверстать дизайн для доски объявлений OSClass последней версии прикрутить все необходимые плагины.
Интересует СУММА данной работы и СРОКИ. Человек должен обязательно разбираться с данным скриптом доски объявления.
Более подробное ТЗ в приложении. Нужен человек имеющий опыт работы с данной доской и устраивающий меня по всем показателям.
Жду ваших цен и приблизительных сроков разработки.
Возможна предоплата. Работа только через безопасную сделку.
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