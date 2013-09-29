Верстка 1-й страницы

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Элементы:

Форма отправки запроса

Возможность просмотра изображений. (при нажатии на малое изображении картинка на большом меняется на него) + просмотр в увеличенном виде.

" всплывающие формы отправки запросов. При нажатии на кнопку "Заказать обратный звонок" всплывает форма с Заголовком Заказать звонок с 2-мя полями Имя Телефон

Тоже самое при нажатии на кнопку "Запрос на аренду" только меняется заголовок.

Заявки без срока и цены рассматриваться не будут.

Диз приложил