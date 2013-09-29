Верстка 1-й страницы

Добавить всплывающую форму на картинку "заказать" пример пример формы нужной во вложении, вместе с исходниками ---- http://one-travel.net/sender.html http://jqstore.ru/katalog_skriptov/vsplivajushie_elements/vslivajushie_modalnie_okna/modalnoe_okno_na_jquery_simple_modal_box/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать страницу 1-го сайта
Элементы:
Форма отправки запроса
Возможность просмотра изображений. (при нажатии на малое изображении картинка на большом меняется на него) + просмотр в увеличенном виде.
" всплывающие формы отправки запросов. При нажатии на кнопку "Заказать обратный звонок" всплывает форма с Заголовком Заказать звонок с 2-мя полями Имя Телефон
Тоже самое при нажатии на кнопку "Запрос на аренду" только меняется заголовок.
Заявки без срока и цены рассматриваться не будут.
Диз приложил
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