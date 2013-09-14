Правка в CSS стилях.

HTML-версткаЗакрыт17 заявок294 просмотра
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Привет, работы для снающего CSS на 1 минуту

нужно выровнять текс по центру - сейчас он по левому краю!

смотрите приложение.

CSS
10 лет назад
dimonkasok
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
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